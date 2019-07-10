القبض على متهمين بصناعة قوارب الموت.. واكتشاف مصنع سري لصناعة السفن والقوارب

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الجديدة، اليوم الأربعاء، بإيداع شخصين في السجن المحلي سيدي موسى، بعد أن وجهت إليهما النيابة العامة تهما تتعلق بصناعة قوارب مخصصة للهجرة السرية.

وكانت عناصر الدرك الملكي في المركز الترابي مولاي عبد الله قد ألقت، نهاية الأسبوع الماضي، القبض على شخصين من ذوي السوابق العدلية، يبلغان من العمر 33 و60 سنة، متلبسين بصناعة قوارب “الموت” في ورشة كبيرة في منطقة الفحص.

وأفادت مصادر “اليوم 24” أن عملية المداهمة مكنت من اكتشاف مصنع كبير سري، لصناعة السفن، والقوارب، المخصصة للهجرة السرية، لغرض تجهيزها لعصابات متخصصة في التهجير.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى حجز عدة معدات، وأدوات، تستعمل في هذه الصناعة، تشكلت في أزيد من 200 قصعة خشبية من الحجم الكبير، إضافة إلى 600 لتر من البنزين، ومحركين للقوارب التقليدية.