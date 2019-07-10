الوداد يفاوض رومانيا لتعويض البنزرتي

يتواجد بمدينة الدار البيضاء المدرب الروماني ميرسيا رادينتش، للتفاوض مع فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، في توصل الطرفين لاتفاق يشرف من خلاله رادينتش على تداريب الفريق الأحمر، خلفا للتونسي فوزي البنزرتي.

ومن المرتقب أن يعرض المدرب الروماني أفكاره على رئيس الوداد سعيد الناصيري، الذي يرغب في إيجاد خليفة البنزرتي في أسرع وقت، ليدخل مع الفريق معسكره التدريبي استعدادا لاستحقاقات الموسم القادم التي تنتظر الفريق البيضاوي على أربع واجهات.

ولم يسبق لرادينتش التدريب في القارة الإفريقية، علما أنه خاض تجربتين في السعودية مع فريقي النصر والفيصلي، ناهيك عن إشرافه على أندية بلجيكية على غرار موكرين وخينك، غير أن نجاحاته اقتصرت على الفرق الرومانية، حيث حقق لقب الدوري الروماني مع ناديي رابييد وستيوا بوخاريست.