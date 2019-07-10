عملية دولية مشتركة تضبط آلاف الحيوانات المهددة بالانقراض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت المنظمة العالمية للجمارك في بيان مشترك مع الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، اليوم الأربعاء، أن عمليتها الدولية لمكافحة التخريب في الحياة البرية، أدت إلى ضبط آلاف الحيوانات المهددة بالانقراض وكميات هائلة من العاج.

وقالت المنظمتان إنهما نفذتا 1828 عملية ضبط في 109 دولة في حزيران/ يونيو وضبطتا ما يقرب من 10 آلاف سلحفاة، و23 قردا، و30 قطة كبيرة، والمئات من أنياب الفيل، ونصف طن من العاج وخمسة قرون وحيد القرن.

وأفادت المنظمة العالمية للجمارك بأن العملية المشتركة أدت إلى التعرف على ما يقرب من 600 مشتبه بهم وأدت إلى اعتقالات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 21 في إسبانيا.

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من جانبه، قال الأمين العام للإنتربول يورغن ستوك: "إن جريمة الحياة البرية لا تجرد بيئتنا من مواردها فحسب، وإنما لها تأثير أيضًا من خلال أعمال العنف المرتبطة بها وغسل الأموال والاحتيال".

وتتخذ العملية التي تحمل اسم "ثاندربول"، من "مجمع الابتكار" التابع للإنتربول في سنغافورة مقرا لها.