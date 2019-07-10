السجن 35 و 32 عاما لقاصرين فلسطينيين نفذا عملية طعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فرضت محكمة الاحتلال العسكرية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عقوبتي السجن 35 عاما و 32 عاما، ودفع تعويضات بقيمة 2.5 مليون شيكل، على شابين فلسطينيين بتهمة قتل الجندي الإسرائيلي طوفيا فايسمان، وإصابة آخر في شباط/ فبراير عام 2016.

وكانت نيابة الاحتلال العسكرية قد طلبت فرض عقوبة السجن المؤبد على الشابين، إلا أن المحكمة قررت فرض هذه العقوبات بداعي كونهما قاصرين، حيث كانا في جيل 14 عاما لدى تنفيذ العملية. ومن المتوقع أن تستأنف النيابة العامة على القرار.

وبحسب قرار المحكمة العسكرية، فإن الشابين الفلسطينيين خططا لتنفيذ العملية في المركز التجاري التابع لرامي ليفي في "شاعار بنيامين"، مع شخص ثالث.

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وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أن المجموعة تسلحت بسكاكين، ووصلت إلى المكان بهدف تنفيذ العملية، فأصابوا، في البداية، إسرائيليا كان في المكان بجروح خطيرة، وبعد ذلك طعنوا الجندي فأصابوا منه مقتلا.

يذكر أن الشخص الثالث كان قد فرض عليه السجن لمدة 35 عاما في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، واستأنفت النيابة على الحكم، وطالبت بفرض عقوبة السجن المؤبد عليه.

وكانت القاضية قد قررت فرض هذه العقوبة بسبب كونه دون جيل 15 عاما أثناء تنفيذ العملية.