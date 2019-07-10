أمريكا عن توسع البرنامج النووي الإيراني: ابتزاز لأجل المال

وصفت الولايات المتحدة، الأربعاء، توسع برنامج إيران النووي بأنه "محاولة لابتزاز" المجتمع الدولي من أجل المال.

وقال البيان الأمريكي أمام مجلس وكالة الطاقة الذرية: إن الطريق الذي يسلكه النظام الإيراني لن يزيده إلا عزلة على الساحة الدولية، وسيزيد المخاطر التي تواجهه.

وأكد البيان أن أمريكا لا تزال مستعدة لإجراء محادثات مع إيران، دون شروط مسبقة، بما في ذلك إمكانية التطبيع الكامل للعلاقات.

وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدول الأعضاء في اجتماع مغلق، الأربعاء، أن إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%، أي بما يفوق مستوى 3.67% الذي يسمح به الاتفاق النووي مع القوى العالمية، بحسب ما ذكره دبلوماسيون.

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وأشارت إلى أنها تأكدت من أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وصل إلى 213.5 كيلوجرام، في حين أن المسموح به في الاتفاق النووي 202.8 كيلوجرام فقط.

وحذرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية من أن تخطي تلك النسبة يمثل خطورة على العالم بأسره.





ويطلق على اليورانيوم الطبيعي (يورانيوم 238)، بينما يطلق على المخصب عند نسبة 0.7% (يورانيوم 235)، إذ تشتمل عملية تخصيبه لصناعة قنبلة نووية على فصل اليورانيوم الطبيعي (238) عن اليورانيوم الخفيف (235) عبر أجهزة الطرد المركزي.

وكان محللون غربيون حذروا من تلك الخطوة؛ حيث أشارت الباحثة بمعهد ستوكهولم للسلام المتخصصة في الأسلحة النووية تايتي إيرساتو إلى أن "النسبة المحددة في الاتفاق النووي ليست عشوائية، إنما نتيجة عملية حسابية دقيقة للغاية محسوبة جيداً، وخرق الاتفاق يعني رغبة إيران في صنع قنبلة نووية".