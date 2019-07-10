البرلمان العربي يدعو الحركات المسلحة بالسودان للمشاركة في التفاوض‎‎

دعا رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، الأربعاء، الحركات المسلحة السودانية للانخراط في العملية السياسية ومسار التفاوض والحوار، وترك لغة النزاع والسلاح، مشددا على أن تسليحها يشكل تحدياً وصعوبات كبيرة للسودان.

وقال السلمي، عبر بيان في ختام زيارته للسودان، الأربعاء، إن "البرلمان العربي يسعى للعمل مع السودان في ملفات مهمة خاصة فيما يتعلق بالمحافظة على الأمن والاستقرار له وللمنطقة، خاصة أنه عضو في التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وعضو في كيان الدول المتشاطئة على البحر الأحمر وخليج عدن".

وأشار إلى أن البرلمان العربي بصدد تحرك فعلي وحاسم، للمطالبة برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب بعد التحول السياسي الذي شهدته البلاد.



وأكد السلمي التزام البرلمان العربي بتنفيذ خطة عمل بدأها منذ عامين لرفع اسم الخرطوم من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.

وأضاف أن البرلمان العربي سيرسل خطابات مكتوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو ومجلسي الشيوخ والنواب، لرفع اسم السودان من لائحة الإرهاب.

وأوضح أنه لديه مذكرة مبنية على اعتبارات قانونية وسياسية لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، خاصة أن الوقت مناسب في ضوء هذا التحول السياسي الذي تشهده البلاد.

وأشار إلى أن السودان في حاجة ماسة إلى رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفي حاجة ماسة أيضا إلى رفع العقوبات الاقتصادية ولمزيد من الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

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ولفت إلى أن البرلمان العربي شكل وفدا موسعا يمثل عدداً من المجالس والبرلمانات العربية لزيارة السودان للتعبير عن التضامن والمساندة له قيادة وشعبا من ممثلي الشعب العربي، نسبة للظروف الدقيقة التي يمر بها.







وأكد السلمي أن وفد البرلمان العربي الزائر للسودان استمع إلى كلام واضح متعلق بالتزام رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان "حميدتي" باتفاق الشراكة مع قوى إعلان الحرية والتغيير.



وأوضح أن البرلمان العربي طالب بسرعة التوقيع على هذا الاتفاق التاريخي الذي يرسم معالم مرحلة جديدة في تاريخ السودان ويحقق تطلعات شعبه.

وقال إن الوفد استمع إلى حديث فيه التزام بتنفيذ بنود الاتفاق الأخير والعمل على إنجاح المرحلة الانتقالية والانتقال بها إلى مرحلة دائمة.

وتنحى الرئيس السوداني عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي عن الحكم بعد مظاهرات عارمة اجتاحت الشارع، احتجاجا على الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وجدد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تعهده بمحاسبة الرئيس المخلوع عمر البشير ونظامه على الفساد الذي خلفه.

ومثل البشير في يونيو/حزيران الماضي أمام نيابة مكافحة الفساد بالخرطوم، ووجهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم إلى البشير تهما تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ، وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به.