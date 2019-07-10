ترامب يعلن عزمه تشديد العقوبات على إيران قريبا

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالأربعاء 2019/7/10 06:34 مساء بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن العقوبات على إيران سيتم تشديدها قريباً "في شكل كبير"، وذلك بعدما أوردت إيران أن مخزونها من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد الذي نص عليه اتفاق فيينا حول برنامجها النووي.
وقال ترامب على تويتر: "لطالما كانت إيران تخصب اليورانيوم سراً في انتهاك كامل للاتفاق الرديء الذي تكلف 150 مليار دولار، والذي أبرمه وزير الخارجية السابق جون كيري وإدارة الرئيس السابق باراك أوباما.. تذكروا أن أجل هذا الاتفاق كان سينقضي خلال سنوات قليلة.. والعقوبات ستزيد قريباً وبشكل كبير".
وفي وقت سباق اليوم، أكدت الأمم المتحدة أن إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 4.5%، وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدول الأعضاء في اجتماع مغلق، الأربعاء، أن إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%، أي بما يفوق المستوى الذي يسمح به الاتفاق النووي.
وأشارت إلى أنها تأكدت من أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وصل إلى 213.5 كيلوجرام، في حين أن المسموح به في الاتفاق النووي 202.8 كيلوجرام فقط.
وحذرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية من أن تخطي تلك النسبة يمثل خطورة على العالم بأسره.
ويطلق على اليورانيوم الطبيعي (يورانيوم 238)، بينما يطلق على المخصب عند نسبة 0.7% (يورانيوم 235)، إذ تشتمل عملية تخصيبه لصناعة قنبلة نووية على فصل اليورانيوم الطبيعي (238) عن اليورانيوم الخفيف (235) عبر أجهزة الطرد المركزي.
وقالت الباحثة بمعهد ستوكهولم للسلام المتخصصة في الأسلحة النووية تايتي إيرساتو إن "النسبة المحددة في الاتفاق النووي ليست عشوائية، إنما نتيجة عملية حسابية دقيقة للغاية محسوبة جيداً، وخرق الاتفاق يعني رغبة إيران في صنع قنبلة نووية".
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