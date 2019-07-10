أردوغان يعزو عزل محافظ البنك المركزي لمخالفته التوجيهات

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إنه عزل محافظ البنك المركزي لأنه لم ينفذ التوجيهات الخاصة بأسعار الفائدة ولأن البنك لم يؤد دوره بشكل سليم. وأضاف خلال كلمة في أنقرة أن البنك المركزي سيقدم مزيدا من الدعم للبرنامج الاقتصادي في المستقبل وأن سياسة سعر الفائدة في تركيا ستتبلور قريبا جدا.

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