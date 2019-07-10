المفوضية الأوروبية: اقتصاد الاتحاد الأوروبي سوف يستمر في النمو خلال العام الجاري

قالت المفوضية الأوروبية -اليوم الأربعاء- إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سوف يستمر في النمو خلال عام 2019، ولكنه سوف يتأثر بصورة سلبية بالتوترات التجارية العالمية والغموض المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأمور أخرى.

وخلصت المفوضية إلى أن النمو سوف يتباطأ بصورة خاصة في إيطاليا، حيث سوف ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.1% وألمانيا بنسبة 0.5%.

ويُذكر أنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو بنسبة 1.2% هذا العام وبنسبة 1.4% في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة.

وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس: "قدرة اقتصادنا على التحمل تخضع للاختبار من جانب الضعف المستمر في قطاع الصناعة الناجم عن التوترات التجارية والغموض المحيط بالسياسة".

وأوضحت المفوضية أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بالإضافة إلى الغموض المحيط بالسياسة الأمريكية التجارية يمكن أن "يطيل من أمد التباطؤ الحالي" في قطاعي التجارة والصناعة.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد زاد من قيمة الرسوم المفروضة على المعادن، وهدد بفرض رسوم على واردات السيارات أيضا في أوروبا.

وأضاف دومبروفسكيس: "من الناحية المحلية، مازال احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يمثل مصدر خطورة كبيرة".

ويُذكر أنه من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، ولكنها لم توقع بعد اتفاق الخروج مع بروكسل.

كما أشارت المفوضية إلى التطورات في الشرق الأوسط كعامل يمكن أن يرفع أسعار النفط بصورة كبيرة.