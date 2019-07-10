«آسف يا ريس» تكذّب ادعاءات «الإخوان» حول «استجواب الأدمن»

كذبت صفحة «آسف يا ريس» على «فيسبوك» ادعاءات جماعة الإخوان حول ملابسات خضوع مدير الصفحة «الأدمن»، كريم حسين، للاستجواب من قبل جهة أمنية، مشددة على أنه لاقى معاملة «في منتهى الرقي والاحترام»، مشيرة إلى أن الجماعة وقنواتها الممولة استغلت الواقعة «لفك لجام الترابط بين الشعب المصري، وتصدير صورة بأن النظام يقتص من مؤيديه».

ذكرت الصفحة في بيان، فجر الأربعاء: «ليلة أمس اصطحبت جهة أمنية أدمن صفحة أنا آسف يا ريس، كريم حسين، لاستجوابه في بعض الأمور التي تتعلق بالصفحة وما ينشر عليها. ليس معروف لنا ما السبب أو في أي شئ يتم التحقيق معه، لكن كل ما نعرفه أن لدى الجهات الأمنية حقها الأصيل لاستجواب أي مواطن في الأمور المتعلقة بالشأن المصري، ونعلن ثقتنا الكاملة في الجهات الأمنية الوطنية وتعاملها الحكيم في مثل هذه الأمور ودرايتهم ووعيهم الكامل بمواقفنا الثابتة والداعمة للدولة المصرية بكامل مؤسساتها منذ نشأة الصفحة وحتى الرمق الأخير».

أضافت: «إلا أن بعض صفحات الإخوان وقنواتهم الممولة تروج للخبر بصورة فيها استغلال واضح وادعاءات كاذبة بأن الجهات الأمنية تعامله بشكل غير لائق مع الأدمن، ونشروا أسباب القبض على كريم التي ليس لها أي أساس من الصحة، ونؤكد للجميع مرارا وتكرارا أن الجهة الأمنية اصطحبت كريم بمنتهى الاحترام والرقي، وأنها أكدت ان التحقيق معه لن يستغرق وقتا طويلا، وهو أمر طبيعي وغير مقلق لنا».

تابعت: «نؤكد أن استغلال لجان وقنوات الإخوان لهذا الحدث أمر معتاد عليهم فهم يريدون استغلال أي شئ لفك لجام الترابط بين الشعب المصري وتصدير صورة بأن النظام يقتص من مؤيديه ولكن هذا ليس صحيح بالمرة، لأن الجميع يعلم مواقفنا الثابتة في دعم مؤسسات الدولة منذ أول دعوة لتأييد الجيش والشرطة في مصر بتاريخ 18 فبراير 2011 بميدان مصطفى محمود وبعدها ماسبيروا وروكسي والعباسية والاتحادية والكثير من الدعوات المؤيدة للدولة المصرية».

اختتمت: «وبالرغم من انتقادنا أحيانا لبعض الأمور التي تتعلق بالقرارات السياسية والإقتصادية، وهذا حق أصيل تكفله الدولة للمواطنين، إلا أننا دائما وأبدا مع الدولة المصرية بكامل مؤسساتها وقيادتها، ولن يتغير هذا الموقف أبداً لأنه نابع من حبنا وعشقنا لتراب مصر ورموزها، وهو السبب الأول لتدشين الصفحة، ولن ولم نكون أبدا في صف واحد مع هذه الجماعة الإرهابية التي وقفنا وجاهدنا لإزاحتهم من حكم مصر بلا رجعة».