سعد الحريرى: العقوبات الأمريكية لن تؤثر على عمل الحكومة اللبنانية

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريرى، اليوم الأربعاء، إن العقوبات الأمريكية التي استهدفت اثنين من نواب جماعة حزب الله للمرة الأولى أخذت "منحى جديدا" لكنها لن تؤثر على عمل البرلمان أو الحكومة.

وأضاف في بيان صادر عن مكتبه "إنه أمر جديد سنتعامل معه كما نراه مناسبا". وتابع "المهم أن نحافظ على القطاع المصرفي وعلى الاقتصاد اللبناني وإن شاء الله تمر هذه الأزمة عاجلا أم آجلا".

وقال الحريري إنه ينبغي عدم تضخيم هذا الموضوع.