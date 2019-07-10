سعد الحريرى: العقوبات الأمريكية لن تؤثر على عمل الحكومة اللبنانية

وأضاف في بيان صادر عن مكتبه "إنه أمر جديد سنتعامل معه كما نراه مناسبا". وتابع "المهم أن نحافظ على القطاع المصرفي وعلى الاقتصاد اللبناني وإن شاء الله تمر هذه الأزمة عاجلا أم آجلا".
وقال الحريري إنه ينبغي عدم تضخيم هذا الموضوع.
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