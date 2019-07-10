بوتين يلتقي نظيره القيرغيزي غدًا بموسكو

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره القرغيزي سورونباي جينبيكوف غدًا الخميس، في موسكو. وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن مباحثات الرئيسين الروسي والقيرغيزي ستتناول تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. ولم تستبعد وسائل الإعلام الروسية تطرق المباحثات للتعاون العسكري التقني بين روسيا وقيرغيزيا، حيث من المعروف أن روسيا لديها قاعدة جوية عسكرية في أراضي قيرغيزستان.

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