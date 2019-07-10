وأوضح زايبرت- في مؤتمر الحكومة اليوم- أن ميركل أصابتها الرعشة للحظات، وبعد ذلك تناولت الشراب والطعام وأكملت مقابلتها مع رئيس وزراء فنلندا.
وكان جسد ميركل قد ارتعش بينما كانت تقف مع رئيس وزراء فنلندا خلال استعراض حرس الشرف لدى وصوله، وليست هذه المرة الأولى التي تصاب فيها المستشارة الألمانية بنوبة ارتعاش لا إرادي، ما أثار التساؤلات حول حالتها الصحية.
يشار إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "65 عامًا" كانت قد قررت أن تعتزل الحياة السياسية بعد انتهاء مدتها وذلك في عام 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الحكومة الألمانية يوضح حقيقة الحالة الصحية لـ ميركل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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