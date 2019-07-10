مصر تشارك في المؤتمر الإفريقي حول الإرهاب

ويناقش المؤتمر سبل مكافحة الإرهاب من منظور شامل يتناول كافة الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لظاهرة الإرهاب بالقارة الأفريقية، فضلًا عن استعراض الممارسات والدروس الناجحة لدول القارة الأفريقية فى مواجهة الإرهاب.
وتأتي مشاركة مصر بالتزامن مع رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، والتي تضع فيها على رأس أولوياتها قضايا السلم والأمن في القارة، ونقل الخبرات المصرية في مجال مكافحة الارهاب لدول القارة في إطار تجربة مصر الناجحة في هذا الشأن، كما تسعى مصرإلى تطبيق مبادرة إسكات البنادق في الدول الافريقية التي تشهد نزاعات داخلية.
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