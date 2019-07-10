الرئيس السيسى يهنئ جنوب السودان بيوم الاستقلال

بعث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الفريق أول سلفاكير ميراديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، للتهنئة بيوم الاستقلال. وأوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية، حسام زعتر، إلى سفارة جنوب السودان بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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