شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري: لبنان بمنأى عن العقوبات الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بيروت)

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم (الأربعاء)، إن العقوبات الأمريكية التي استهدفت اثنين من نواب جماعة حزب الله للمرة الأولى، أخذت «منحى جديداً» لكنها لن تؤثر على عمل البرلمان أو الحكومة.

وأضاف في بيان صادر عن مكتبه: «إنه أمر جديد سنتعامل معه كما نراه مناسباً». وتابع: «المهم أن نحافظ على القطاع المصرفي وعلى الاقتصاد اللبناني».

وقال الحريري إنه ينبغي عدم تضخيم هذا الموضوع.

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من جهته رأى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن العقوبات الأمريكية الجديدة على مسؤولين في جماعة حزب الله «اعتداء» على لبنان.

وقال بري في بيان: «إنه اعتداء على المجلس النيابي وبالتأكيد على لبنان.. كل لبنان».

والنائبان المعنيان هما أمين شري ومحمد حسن رعد، كما شملت العقوبات وفيق صفا، المنسق المسؤول بين حزب الله والأجهزة الأمنية في لبنان.