شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: انتهاكات إيران للاتفاق النووي محاولة للابتزاز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (فيينا)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الأربعاء) إن انتهاكات إيران للاتفاق النووي محاولة للابتزاز، محذرة طهران من أنها تعزل نفسها، ومؤكدة استعدادها للحوار.

وذكر البيان الأمريكي أمام اجتماع استثنائي لمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «ليس هناك سبب معقول يدعو إيران لتوسيع برنامجها النووي ولا توجد طريقة لقراءة هذا على أنه أي شيء سوى محاولة فظة وواضحة لابتزاز أموال من المجتمع الدولي».

واضاف: «ندعو إيران إلى العدول عن خطواتها النووية الأخيرة ووقف أي خطط لإحراز مزيد من التقدم في المستقبل».

وتابع البيان: «لقد أوضحت الولايات المتحدة انفتاحها على التفاوض دون شروط مسبقة، وسنقدم لإيران فرصة التطبيع الكامل للعلاقات».