شكرا لقرائتكم خبر عن مساعي فرنسية لإنقاذ الاتفاق النووي مع النظام الإيراني والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (طهران)أجرى المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، محادثات في إيران، اليوم (الأربعاء)، في إطار المساعي المبذولة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والبحث عن وسيلة لتخفيف التوتر بين طهران وواشنطن.
وأفاد مراسلو فرانس برس أن إيمانويل بون عقد قبل ظهر اليوم اجتماعات مع الأميرال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، ونائبه عباس عراقجي.
وقبل اللقاء مع بون، قال ظريف: «لا يمكن إجراء أي مفاوضات تحت الضغط»، داعياً «الأوروبيين» إلى «حل المشكلة» التي نجمت عن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع في 2015 في فيينا.
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