بعد رفع الحصانة عنه.. معلومات لا تعرفها عن النائب ’’صلاح عيسى‘‘

كتب: ضياء السقا

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل رسمي، الأربعاء، على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي عيسي، لاتهامه في قضية رشوة واستغلال نفوذ.

ويأتي قرار المجلس، لاستكمال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معه في القضية المتهم فيها النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب، وقيامه بتسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض نظير مبلغ مالي على سبيل الرشوة.

معلومات لا تعرفها عن النائب صلاح عيسى:

-عضو البرلمان عن دائرة الرمل بالإسكندرية (فردي مستقل)

-عضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الإسكندرية

-عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

Advertisements

-متهم في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، بتلقي رشوة واستغلال نفوذه كعضو برلماني

-متهم بالحصول على رشوة مالية بلغت مليوني جنيه

-واففت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على رفع الحصانة عنه بعدما انتهت إلى وجود شبهة عدم الكيدية فى الاتهامات الموجهة له

اقرأ أيضا: لاتهامه بالرشوة واستغلال النفوذ.. البرلمان يرفع الحصانة عن نائب