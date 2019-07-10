لاتهامه بالرشوة واستغلال النفوذ.. البرلمان يرفع الحصانة عن نائب

كتب: ضياء السقا

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل رسمي، الأربعاء، على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي عيسي، عضو البرلمان عن دائرة الرمل بالإسكندرية، لاتهامه في قضية رشوة واستغلال نفوذ.

ويأتي قرار المجلس، لاستكمال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها النائب بتسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض نظير مبلغ مالي وقدره مليون جنيه تمت زيادته إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة.

وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد وافقت، الثلاثاء، على رفع الحصانة عن النائب، بناء على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب فى بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا بشأن قيامه باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الإسكندرية فى تسهيل وإنهاء إجراء ات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى، ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تم زيادته إلى مليونى جنيه على سبيل الرشوة الأمر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكرر من قانون العقوبات.

وبحسب "اليوم السابع" قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة انتهت إلى وجود شبهة عدم الكيدية فى الاتهام، وبالتالي تم الموافقة على رفع الحصانة.

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النائب صلاح عيسى