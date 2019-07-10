كشفت مصادر تكتل "​لبنان القوي​" لقناة الـ"LBC" أن "وزير الخارجية ​جبران باسيل​ التقى رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ليلا"، مؤكدةً أن "التكتل ينتظر ان يدعو رئيس الحكومة الى جلسة ل​مجلس الوزراء​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "لبنان القوي" لـLBC: باسيل التقى الحريري ليلا والتكتل بانتظار الدعوة لجلسة حكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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