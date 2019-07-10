الرئيس عون عن العقوبات الأميركية: لبنان يأسف لهذه الاجراءات ولإستهداف نائبين منتخبين

علق رئيس الجمهورية ميشال عون على تدبير وزارة الخزانة الأميركية، معتبرا أن "هذا التدبير الذي يتكرر من حين الى آخر يتناقض مع مواقف اميركية سابقة تؤكد التزام لبنان والقطاع المصرفي فيه، بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال ومنع استخدامها في اعتداءات ارهابية او في غيرها من الممارسات التي تعاقب عليها القوانين".
وشدد الرئيس عون على أن "لبنان اذ يأسف للجوء الولايات المتحدة الاميركية الى هذه الاجراءات لاسيما لجهة استهداف نائبين منتخبين، سوف يلاحق الموضوع مع السلطات الاميركية المختصة ليبنى على الشيء مقتضاه".
يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، عضو الكتلة النائب أمين شري، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا.
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