ريفي لجريصاتي: مرحلة القوة المستعارة والموهومة إنتهت و"راجع مرجعيتك"

رد الوزير السابق ​أشرف ريفي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل على وزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ قائلا "لطالما احترمنا حقوقكم و حافظنا عليها ومراكزنا لنا، إنتهت مرحلة القوة المستعارة والموهومة وإنتهت مرحلة الهَوان ونقطة على السطر و من يعش يرى، راجع مرجعيتك".

وكان وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي قد رد في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على كلام الوزير السابق أشرف ريفي، مؤكدًا أن "مباراة كتابة العدل تشرف القائمين والمشرفين عليها بدءاً من رئيس اللجنة الفاحصة القاضي جمال الحجار. أتمنى ان تسأل مرجعيتك الروحية العليا عن نزاهة هذه المباراة المطلقة على ما أبلغتني مهنئة. وكل كلام آخر يصب في الغوغائية وفي خانة هدم مشروع انهاض الدولة".