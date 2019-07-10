قوى الامن: توقيف مروج مخدرات في برج حمود

أفادت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ بأنه "في إطار متابعة ​شعبة المعلومات​ في قوى الامن الداخلي لملف مكافحة تجارة وترويج ​المخدرات​ في جميع الأراضي اللبنانية لحماية المجتمع من ​الآثار​ المدمرة لهذه الآفة ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من تحديد هوية أحد المروجين في ​منطقة المتن​ ويدعى س. م. من مواليد العام 1980 لبناني الجنسية وبتاريخ 1/07/2019 رصدت دوريات الشعبة المشتبه به وتمكنت من توقيفه في محلة ​برج حمود​ وبالتحقيق معه اعترف بما نسب وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناء لإشارة ​القضاء​".

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