علوش: علاقة الحكومة مع "حزب الله" ليست علاقة مزاجية بل علاقة مفروضة

علق عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​ على ادراج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في ​وزارة الخزانة الأميركية​، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب في ​البرلمان اللبناني​ ​محمد رعد​، والنائب ​أمين شري​، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "​حزب الله​" ​وفيق صفا​ على قائمة العقوبات"، قائلا "علاقة الحكومة مع "حزب الله" ليست علاقة مزاجية، يمكن لاي جهة اكان رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ او سواه الخروج منها، بل على العكس انها علاقة مفروضة".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت علوش إلى "انني لا اظن ان الافرقاء الاقليميين الذين طلبوا من الحريري اتخاذ بعض الخطوات، ولم يستطع فعلها، سيطلبون منه امورا اضافية في الوقت الراهن، الا اذا كانت ​الحكومة الاميركية​ تتجه الى المزيد من التصعيد في هذا الخصوص من اجل ممارسة الضغوط على ​الحكومة اللبنانية​"، مشيراً إلى أنه "حتى اللحظة لا توجد مؤشرات عن اي تغيير محدد بسبب هذه العقوبات"، مضيفاً "مثل هذه التغييرات لا نلمسها من خلال التحليل بل يمكن ان نستنتجها، وليس بالضرورة ان تكون هي الحقيقة".