النشرة: توقيف سوري في بلدة الطيبة على خلفية دخوله خلسة الى المنطقة

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ أن دورية تابعة ل​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​، أوقفت في بلدة الطيبة- قضاء ​مرجعيون​، السوري ا.ح.ا.، على خلفية دخوله خلسة الى المنطقة، وتم تسليمه الى مخفر قوى الأمن في بلدة ​العديسة​ للتحقيق بناء لإشارة الجهات المختصة.

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