سطرت رئيسة دائرة وزارة العمل في الجنوب رشا لزيق وفرق تفتيش الوزارة 17 محضر ضبط من اصل 32 مؤسسة تم تفتيشها في مدينة صيدا، لتشغيلها عمالا دون اجازة عمل، كما وجهت 12 إنذار لمؤسسات غير مسجلة وفقا للأصول القانونية، الى جانب محضر ضبط وإقفال لاحد الأفران صاحب العمل فيه اجنبي غير حائز رخصة عمل.
وشددت لزيق أثناء قيامها بحملة التفتيش على "أن هذه الحملة مستمرة لضبط جميع المخالفات في كل مناطق محافظة لبنان الجنوبي، والجميع مدعو لتسوية وضعه"، مشيرةً الى ان "هناك دائما متسعا من الوقت لتسوية أمورهم، ان هدف الحملة ليس محاربة العمالة الأجنبية بل تنظيمها وتشجيع العمالة اللبنانية".
وكانت لزيق انطلقت والمفتشين وفرقهم عند العاشرة صباحا بمؤازرة القوى الامنية وعناصر من شرطة بلدية صيدا، حيث توزعت بين الاوتوستراد الشرقي في اتجاه متاجر المدينة وسوق صيدا التجاري ومطاعم الخط البحري.
وتأتي الحملة ضمن حملات التفتيش التي أطلقها وزير العمل كميل ابو سليمان على صعيد المناطق اللبنانية كافة لتسوية الأوضاع القانونية للمستخدمين الأجانب الذين يعملون لدى المؤسسات والشركات بعد انقضاء مهلة الشهر التي منحها لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر اقفال فرن وتسطير 17 محضر ضبط و12 إنذارا بحق مخالفين عبر مفتشي العمل في صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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