مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أطلقت استراتيجيتها للأعوام 2020-2025

أطلقت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي استراتيجيتها للأعوام 2020-2025 تحت عنوان "المياه للجميع في الجنوب خلال 5 سنوات".
حفل الإعلان عن الاستراتيجية جرى في قاعة عصام فارس – الجامعة الأميركية في بيروت، بحضور مدير عام مؤسسة مياه البقاع الأستاذ رزق رزق ومدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي الأستاذ خالد عبيد وعدد من الرسميين وممثلي الجهات المانحة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وعدد من المتخصصين والطلاب المهتمين بقطاع المياه.
ولفت المتحدث باسم معهد عصام فارس للسياسات نديم فرج الله إلى "التجربة التي تخوضها مؤسسة مياه لبنان الجنوبي مثمناً الجهود الملموسة والتي خبرها عن قرب وتابعها بأمل وحماس".
من جهته، شكر مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر مبادرة المعهد، مثمناً "التعاون المشترك"، مشيراً إلى "الاستراتيجية الرئيسية كشف عن سلسلة من مشاريع التطوير المختلفة التي انجزتها المؤسسة بالتعاون مع الشركاء لتهيئة الأرضية اللازمة لوضع الاستراتيجية موضع التنفيذ وتمكين المؤسسة من الاضطلاع بمهامها دون الحاجة للجوء لجهات خارجية سواء لجهة الدراسات والمشاريع او التنفيذ لا سيما فيما يتعلق بجودة المياه وسلامتها وتطوير الشبكات ورفع الإنتاج وخفض التكاليف والتوجه لاستخدام الطاقة البديلة والمتجددة ومكننة العمل الإداري وتعزيز ثقة المشتركين والمواطنين".
وشدد على "أهمية الانتقال بقطاع المياه من الاعتماد على المياه الجوفية الى المياه السطحية سواء لخفض التكلفة العالية من جهة والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من جهة أخرى، شارحاً خطط المؤسسة للتحول لاستخدام الطاقة البديلة لا سيما الشمسية منها والاستغناء عن المولدات لتأمين امداد متواصل بالمياه يعتمد على قاعدة التخزين في النهار والتشغيل ليلاً ورفع قدرة التخزين من خلال مشاريع لخزانات استراتيجية ومناطقة ومحلية في مختلف دوائر محافظتي الجنوب والنبطية".
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