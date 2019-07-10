مسؤول روسي: واشنطن تتحمل مسؤولية إلغاء الصفقة النووية

أكّد المندوب الروسي لدى ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ أن "​واشنطن​ تتحمل مسؤولية إلغاء الصفقة النووية"، مشددًا على "أننا نحث جميع الدول الأعضاء على إدانة المسار الأميركي المدمر".

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