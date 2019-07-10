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المعلم بحث مع بيدرسون تشكيل لجنة مناقشة الدستور وآليات وإجراءات عملها

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اعلنت ​وزارة الخارجية السورية​ أن وزير الخارجية ​وليد المعلم​ بحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ​سوريا​ ​غير بيدرسون​ في تشكيل لجنة مناقشة ​الدستور​ وآليات وإجراءات عملها حيث كانت وجهات النظر متفقة بين الجانبين على أن العملية الدستورية هي شأن سوري وهي ملك للسوريين وحدهم مشيرة الى ان "​الشعب السوري​ هو وحده من يحق له قيادة هذه العملية و​تقرير​ مستقبله دون أي تدخل خارجي ووفقاً لمصالحه".

وأكد الجانبان "أهمية التنسيق المستمر لضمان نجاح مهمة المبعوث الخاص في تيسير ​الحوار السوري​ – السوري وتسهيل عمل لجنة مناقشة الدستور وبما يساعد على عودة ​الأمن​ والاستقرار إلى كافة ​الأراضي السورية​ والحفاظ على سيادة سورية ووحدتها وسلامتها الإقليمية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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