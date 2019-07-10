المعلم بحث مع بيدرسون تشكيل لجنة مناقشة الدستور وآليات وإجراءات عملها

اعلنت وزارة الخارجية السورية أن وزير الخارجية وليد المعلم بحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون في تشكيل لجنة مناقشة الدستور وآليات وإجراءات عملها حيث كانت وجهات النظر متفقة بين الجانبين على أن العملية الدستورية هي شأن سوري وهي ملك للسوريين وحدهم مشيرة الى ان "الشعب السوري هو وحده من يحق له قيادة هذه العملية وتقرير مستقبله دون أي تدخل خارجي ووفقاً لمصالحه".
وأكد الجانبان "أهمية التنسيق المستمر لضمان نجاح مهمة المبعوث الخاص في تيسير الحوار السوري – السوري وتسهيل عمل لجنة مناقشة الدستور وبما يساعد على عودة الأمن والاستقرار إلى كافة الأراضي السورية والحفاظ على سيادة سورية ووحدتها وسلامتها الإقليمية".
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