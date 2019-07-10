المعلم بحث مع بيدرسون تشكيل لجنة مناقشة الدستور وآليات وإجراءات عملها

اعلنت ​وزارة الخارجية السورية​ أن وزير الخارجية ​وليد المعلم​ بحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ​سوريا​ ​غير بيدرسون​ في تشكيل لجنة مناقشة ​الدستور​ وآليات وإجراءات عملها حيث كانت وجهات النظر متفقة بين الجانبين على أن العملية الدستورية هي شأن سوري وهي ملك للسوريين وحدهم مشيرة الى ان "​الشعب السوري​ هو وحده من يحق له قيادة هذه العملية و​تقرير​ مستقبله دون أي تدخل خارجي ووفقاً لمصالحه".

وأكد الجانبان "أهمية التنسيق المستمر لضمان نجاح مهمة المبعوث الخاص في تيسير ​الحوار السوري​ – السوري وتسهيل عمل لجنة مناقشة الدستور وبما يساعد على عودة ​الأمن​ والاستقرار إلى كافة ​الأراضي السورية​ والحفاظ على سيادة سورية ووحدتها وسلامتها الإقليمية".