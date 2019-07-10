رئيس حكومة إقليم كردستان تعهد بإجراء إصلاحات والقضاء على الفساد

تعهد رئيس حكومة ​إقليم كردستان​ في ​شمال العراق​، مسرور بارزاني بـ"إجراء إصلاحات، و​القضاء​ على ​الفساد​ في الدوائر والمؤسسات الحكومية، والعمل على إنهاء الأزمات المالية"، موضحاً أن "الخطوط الرئيسة لبرنامج حكومته خلال السنوات الأربع القادمة، ستقوم على تعدد الموارد الاقتصادية المحلية، وتقليص البيروقراطية، والإصلاح الإداري والمالي، إلى جانب الحفاظ على أمن واستقرار الإقليم".

كما تعهد بـ"بذل أقصى جهد ممكن، وعدم التقصير في تقديم ما يمكن أن يحسن الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين"، مشدداً على أن "​الحكومة​ لن تبدي أية مرونة أمام الفاسدين والذين يخرقون القوانين"، مؤكداً أنه "لن يُسمح لأي وزير أن يعمل خارج إطار البرنامج الحكومي، وأنه لابد للوزراء أن يعرفوا بأن وزاراتهم لخدمة جميع المواطنين بلا استثناء، ولن يسمح بتسخيرها لأجندات شخصية وحزبية".