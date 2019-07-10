الحكومة اليمنية طالبت بتدخل أممي لمنع الحوثيين من إعدام 30 معتقلا

طالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة بـ"التدخل بكافة الوسائل من أجل منع الحوثيين من إعدام 30 شخصًا معتقلين لدى الجماعة"، مشددةً على "ضرورة التدخل بكافة الوسائل الممكنة لوقف تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته المليشيا الحوثية ضد مجموعة من المدنيين الناشطين والصحفيين".
واعتبرت أن "الأحكام جاءت "ضمن مسلسل المحاكمات الصورية التي تنتهك فيها المليشيا، بشكل صارخ، حقوق الإنسان التي تكفلها كافة المواثيق والأعراف الدولية"، مشيرةً إلى أن "ما تقوم به المليشيا الحوثية من محاكمات صورية، وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين في اتفاقية تبادل الأسرى ضمن اتفاق ستوكهولم، يمثل قتلاً خارج نطاق القانون".
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