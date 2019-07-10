أعلن متحدث بإسم ​الحكومة الألمانية​ أن المستشارة ​أنجيلا ميركل​ بخير، وذلك بعدما شوهدت للمرة الثالثة في غضون أسابيع قليلة وهي ترتعش أثناء لقاء مع رئيس الوزراء الفنلندي أنتي ريني، مشيرا الى أن "المناقشات مع ريني تسير وفق المخطط له".

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كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم الحكومة الألمانية يؤكد أن ميركل بخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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