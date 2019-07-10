لفت مستشار الرئيس الفرنسي ايمانويل بون خلال لقائه أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إلى "أنني لم أزر طهران كوسيط ولا أحمل أي رسالة من أميركا إلى إيران"، مشيراً إلى ان "رغم الإجراءات الأميركية فإن قوة ومكانة ايران في المعادلات الاقليمية والدولية شهدت نمواً لافتاً".
وأشار إلى أن "الرئيس الفرنسي يسعى لاتخاذ مبادرات مشتركة لوقف الحرب الاقتصادية الاميركية ضد إيران"، مؤكداً أن "باريس ترغب باستمرار الحوار والتعاون مع ايران لادارة الازمات في سوريا واليمن والعراق ولبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول فرنسي: نرغب باستمرار الحوار مع ايران لادارة الازمات بسوريا ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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