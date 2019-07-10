مسؤول فرنسي: نرغب باستمرار الحوار مع ايران لادارة الازمات بسوريا ولبنان

لفت مستشار الرئيس الفرنسي ​ايمانويل بون​ خلال لقائه أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي ال​إيران​ي ​علي شمخاني​ إلى "أنني لم أزر ​طهران​ كوسيط ولا أحمل أي رسالة من ​أميركا​ إلى إيران"، مشيراً إلى ان "رغم الإجراءات الأميركية فإن قوة ومكانة ​ايران​ في المعادلات الاقليمية والدولية شهدت نمواً لافتاً".

وأشار إلى أن "الرئيس الفرنسي يسعى لاتخاذ مبادرات مشتركة لوقف الحرب الاقتصادية الاميركية ضد إيران"، مؤكداً أن "​باريس​ ترغب باستمرار الحوار والتعاون مع ايران لادارة الازمات في ​سوريا​ و​اليمن​ و​العراق​ و​لبنان​".