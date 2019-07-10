رئيس الوزراء اليوناني الجديد يتعهد بخفض الضرائب

أعلن رئيس الوزراء اليوناني الجديد ​كيرياكوس ميتسوتاكيس​ أمام أول اجتماع ل​مجلس الوزراء​ منذ فوزه في ​الانتخابات​ أنه سيحترم تعهده بخفض ​الضرائب​. ولفت الى أن "مشروع قانون الضرائب مع التخفيضات الأولى التي وعدنا بها سيعرض بحلول نهاية الشهر"، واعدا بتخفيض الضريبة على الأملاك العقارية التي فرضتها ​الحكومة​ اليمينية السابقة خلال الأزمة الاقتصادية بنسبة 30 بالمئة على مدار عامين، ابتداءً من عام 2020. وعرض أيضًا تخفيض عتبة ضريبة الدخل وخفض الضرائب على أرباح الشركات تدريجيًا بنسبة ثمانية بالمائة.

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