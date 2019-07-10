اعلن المبعوث الاممي الى ​سوريا​ غبر بيدرسون ان "النقاشات مع السمؤولين السوريين كانت بناءة وجيدة جدا وقمنا باحراز تقدم نوعي جدا"، مشيرا الى انه "اصبح قريب جدا من انشاء لجنة دستورية كباب للحل السياسي الشامل"، لافتاً إلى ناقش مع المسؤولين السوريين الوضع في ادلب، املا "ان يكون هناك اعادة للاستقرار وعودة للاتفاق الروسي التركي على السريع مرة اخرى".

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كانت هذه تفاصيل خبر بيدرسون: نأمل العودة للاستقرار في سوريا وعودة للاتفاق الروسي التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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