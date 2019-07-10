وجهت السلطات الأميركية، بيانا الى مجلس وكالة الطاقة الذرية، اعتبرت فيه أن "توسع برنامج إيران النووي هومحاولة لابتزاز المجتمع الدولي من أجل المال"، مشيرة الى أن "الطريق الذي يسلكه نظام إيران لن يزيده إلا عزلة على الساحة الدولية وسيزيد المخاطر التي تواجهه".
وأعربت السلطات الأميركية عن إستعدادها لـ"إجراء محادثات مع إيران من دون شروط مسبقة"، معلنة "أننا مستعدون حتى لإمكانية التطبيع الكامل للعلاقات مع إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر بيان أميركي موجه لوكالة الطاقة الذرية: مستعدون للتطبيع الكامل مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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