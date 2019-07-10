ترمب: العقوبات على إيران سيتم تشديدها قريبًا بشكل كبير

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



واشنطن: أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترمب الاربعاء أن العقوبات على إيران سيتم تشديدها قريبا "في شكل كبير"، وذلك بعدما أوردت أيران أن مخزونها من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد الذي نص عليه اتفاق فيينا حول برنامجها النووي.

وكتب ترمب على تويتر "ايران تخصب (اليورانيوم) سرا منذ وقت طويل، في انتهاك كامل" للاتفاق النووي الذي انسحبت واشنطن منه العام الفائت، مضيفا "سيتم قريبا تشديد العقوبات، في شكل كبير".