اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
واشنطن: أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترمب الاربعاء أن العقوبات على إيران سيتم تشديدها قريبا "في شكل كبير"، وذلك بعدما أوردت أيران أن مخزونها من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد الذي نص عليه اتفاق فيينا حول برنامجها النووي.
وكتب ترمب على تويتر "ايران تخصب (اليورانيوم) سرا منذ وقت طويل، في انتهاك كامل" للاتفاق النووي الذي انسحبت واشنطن منه العام الفائت، مضيفا "سيتم قريبا تشديد العقوبات، في شكل كبير".
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب: العقوبات على إيران سيتم تشديدها قريبًا بشكل كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.