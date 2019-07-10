ميجور: سأقاضي من يتجاوز البرلمان في "بريكست"

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



نصر المجالي: اقتحم رئيس الوزراء البريطاني "المحافظ" الأسبق، جون ميجور، وهدد باللجوء إلى القضاء إذا حاول أي رئيس حكومة تعليق عمل البرلمان وتجاوزه لتمرير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" دون اتفاق.

وتأتي تصريحات ميجور في أعقاب مناظرة تلفزيونية بين بوريس جونسون ووزير الخارجية جيريمي هانت، اللذين يسعيان لمنصب رئيس الوزراء خلفاً لتيريزا ماي.

وفي إحدى المواجهات، لم يستبعد جونسون تخطي البرلمان لمنع المشرعين من عرقلة مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 أكتوبر المقبل.

من جهته، كان وزير الخارجية جيرمي هنت ومنافس جونسون على زعامة حزب المحافظين استبعد، خلال المناظرة، لجوئه لتعليق عمل البرلمان في سياق التقدم في مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وسيختار أعضاء حزب المحافظين الـ160 ألفاً بين هانت وجونسون وستعرف نتيجة التصويت في 23 تموز/يوليو. ويعتبر جونسون الأوفر حظاً.

امتياز ملكي

وإلى ذلك، قال السير جون ميجور في مقابلة مع برنامج (Today) على إذاعة بي بي سي 4: "من أجل إغلاق البرلمان، يتعين على رئيس الوزراء الذهاب إلى جلالة الملكة وطلب الإذن لها بامتياز ملكي".

واضاف: "إذا طلب وزيرها الأول هذا الإذن، فمن غير المتصور أن تقوم الملكة بأي شيء آخر غير منحه لها".

Advertisements

وفي خضم الجدل الدستوري، اعتبر ميجور، في حديثه أنه "سيكون من غير المقبول تماماً" لأي زعيم بريطاني أن يعلق عمل البرلمان، مضيفاً أنه سيطلب مراجعة قضائية لوقف مثل هذا الإجراء.

وتابع ميجور: "لا يمكنك ولا يجب عليك أن تتجاوز البرلمان بهذه الطريقة لاتخاذ صفقة الخروج من الاتحاد لأوروبي".

وقال رئيس الوزراء الأسبق: إذا حدث ذلك {الامتياز الملكي}، سيكون هناك طابور من الأشخاص الذين يسعون إلى المراجعة القضائية. أنا على استعداد لأن أذهب وأطلب المراجعة القضائية.

طعن

ونوه ميجور إلى أنه "لا يمكن الطعن في قرار الملكة في القانون، ولكن يمكن الطعن في نصيحة رئيس الوزراء للملكة".

وردا على تصريحات ميجور، قال حلفاء من حزب المحافظين للمرشح لزعامته جونسون: كان يتوجب على ميجور كرجل كبير عدم التدخل بمثل هذا التهديد، كلن يتعين عليه الحفاظ على الهدوء إلى حد كبير".

ومن جهته، علق مصدر سياسي إن السير جون ميجور بتصريحه "يفتقر إلى الوعي"، وزعم المصدر أنه لا يحظى بشعبية كبيرة مع نشطاء الحزب لدرجة أن تدخلاته تساعد جونسون في معركته على زعامة حزب المحافظين بالفعل.

وقال المصدر: "ولا ينبغي زج جلالة الملكة في مثل هذا الجدل الدستوري".



