شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يرفع الجلسة العامة لمدة عشر دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمدة عشر دقائق، قائلا: ترفع الجلسة لحين الانتهاء من التقرير، فى إشارة إلى تقرير لجنة القوى العاملة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التامينات الاجتماعية والمعاشات.

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ومن المنتظر أن يبدأ المجلس فى الجلسة العامة عقب استئنافها، مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات.

يذكر أن مشروع القانون يتكون من 170مادة و8 مواد إصدار.