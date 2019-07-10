شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يرفع الجلسة العامة لمدة عشر دقائق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمدة عشر دقائق، قائلا: ترفع الجلسة لحين الانتهاء من التقرير، فى إشارة إلى تقرير لجنة القوى العاملة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التامينات الاجتماعية والمعاشات.
ومن المنتظر أن يبدأ المجلس فى الجلسة العامة عقب استئنافها، مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات.
يذكر أن مشروع القانون يتكون من 170مادة و8 مواد إصدار.
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