شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع النواب" تستقبل وفدا فرنسيا.. ويؤكد أهمية دعم السياحة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت لجنة الدفاع والأمن القومى، اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء كمال عامر وفدا فرنسيا من الجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة النائب جاك مير نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية، وبرقتة السفير ستيفان روماتية

ورحب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالوفد ، قائلا: "نعتز كل الاعتزاز بعلاقتنا الوثيقة مع دولة فرنسا الصديقة حيث تميزت العلاقات المصرية الفرنسية بخصوصية على امتداد تاريخها وظلت مسيرة مفتوحة بين باريس والقاهرة".

وأكد عامر، على أهمية التعاون البرلمانى فى شتي النواحى مع أهمية تطوير الصداقة ودعم السياحة بين البلدين والعلاقات عموما فى إطار المصالح المشتركة، حيث تعمل البلدين على تقوية شراكتهما دائما والتى تمتد عبر امتداد العلاقات الوثيقة بين البلدين فهناك تنسيق دائم بين مصر وفرنسا خصوصا فى المجال الاقتصادى والمجال العسكري من حيث حصول مصر من فرنسا على عدد من الأسلحة الحديثة.

وفى نهاية اللقاء شدد رئيس لجنة دفاع البرلمان، أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تقاربا ملحوظا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة فقد تعددت عدد الزيارات الرسمية بين البلدين على المستوى الرئاسي ومستوى رؤساء وزراء وكبار المسئولين والبرلمانيين وعكست جميعها تقاربا فى وجهات النظر إزاء القضايا الثنائية والأزمة الليبية وباقى أزمات المنطقة.