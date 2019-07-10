شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على اتفاقية مع "الفاو" لدعم التنمية الزراعية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة، اليوم الأربعاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 233 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بشأن إطار البرنامج الوطنى لجمهورية مصر العربية 2018-2022 والموقع بتاريخ 23/4/2018.

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وتهدف الاتفاقية بين منظمة الأمم المتحدة والجانب المصرى، للجمع بين أفضل الممارسات الدولية المبتكرة والمعايير العالمية بين الخبرات الوطنية والإقليمية خلال فترة الشراكة لتنفيذ البرنامج الوطنى المصرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال عده أهداف تتمثل فى تحسين الإنتاجية الزراعية، وذلك من تعزيز خدمات الإرشاد الزراعى والبيطرى اعتماداً على الممارسات الزراعية المستدامة وتطبيق برامج مدارس الزراع الحقلية وتشجيعهم على استخدام تكنولوجيات وممارسات زراعية مستدامة، وإنشاء مراكز تجميع الألبان لتحسين آليات جمعها وتخزينها وتسويقها وتوفير خدمات الصحة الحيوانية وإنتاج العلف الحيوانى وتعزيز نظم المراقبة والإنذار المبكر للأمراض الحيوانية العابرة للحدود، وتعزيز قدرات البحث والتطوير الوطنية لتحسين التكنولوجيات الحديثة المستخدمة فى انتاج واستزراع الأسماك وتداولها.

كما تسعى الاتفاقية، إلى رفع مستوى الأمن الغذائى للسلع الغذائية الأستراتيجية من خلال مواصلة تطوير الإستراتيجية الوطنية للأغذية والتغذية للفترة من 2018-2208، ووضع خطط عمل متعددة القطاعات للحد من خسائر ما قبل الحصاد بعده، وإنشاء أو تعزيز التعاونيات الزراعية ومجموعات صغار المنتجين تحقيقاً للاستثمار الزراعى، بالإضافة إلى تحقيق الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية وذلك من خلال تحسين استراتيجية زيادة إنتاجية المياه فى الزراعة المروية فى الأراضى القديمة والجديدة وتحقيق التوافق بين استخدامات المياه والطاقة والغذاء، وإعداد استراتيجية للتكيف مع تغيرات المناخ والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية على قطاع الزراعة.