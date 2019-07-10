شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يوجه اللوم للحكومة بسبب تغيب الوزراء: "التمثيل متدنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذّر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، من تدنى التمثيل الحكومى خلال الجلسات العامة، وعدم حضور الوزراء لمناقشة مشروعات القوانين والملفات العاجلة.

وقام عبد العال بالتصويت بالموافقة على حظر حضور مساعدين ونواب الوزراء بدون حضور الوزير شخصيًا باعتباره أمرًا مخالفًا للائحة والدستور.

وأخذ رئيس البرلمان، موافقة أعضاء البرلمان بشكل استثنائى، على حضور مساعدى وزير الزراعة خلال الجلسة العامة اليوم، نظرًا لعدم حضور الوزير بشخصه.

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وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بتأكيده أن وزير الزراعة متواجد حاليًا فى زيارة رسمية إلى دولة تنزانيا الأمر الذى أعاقه عن حضور جلسة اليوم.

ورد رئيس البرلمان، بقوله: "وافقنا على حضور مساعدى الوزير، جلسة اليوم، باعتباره ظرف استثنائى، ولكن هذا أمر لا يتفق وجلال هذه القاعة، ونصوص الدستور تنص صراحة على حضور الوزير المختص".

وتابع عبد العال: "مش معقول هناقش القانون فى غياب الوزير، نعم هناك ظروف نراعيها لغياب الوزير، لكن أن يصل التمثيل المتدنى للمجلس لنواب الوزير والمستشارين وغيره، أرفضه شكلًا وموضوعًا".