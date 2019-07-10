شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: جلسة خاصة بحضور رئيس الوزراء لمتابعة إجراءات تنمية الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه سيتم عقد جلسة خاصة بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والوزراء المختصين للوقوف على ما اتخذته هيئة تنمية الصعيد من إجراءات لتحقيق أهدافها فى صعيد مصر، لاسيما المثلث الذهبى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك بتعديل نص المادة السادسة فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 2018 لتكون: "يكون للهيئة موازنة خاصة، تُعد طبقا للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة وبإتباع نظام المحاسبة الحكومية".

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من جانبه، أكد النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أهمية تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد بأن يكون لها موازنة خاصة، مشددًا على أهمية أن يتابع النواب تنفيذ القانون لاسيما بعد أن أصبح هناك بمثابة "شباك واحد" بدلاً من تعدد الجهات التى كانت سابقاً.

وطالب النائب يحى كدوانى، الحكومة بوضع خطة واضحة تعرض أمام مجلس النواب ذات محددات موثقة لتنمية كافة محافظات الصعيد، وبرنامج التنفيذ.