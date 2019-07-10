شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 2019 بالموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى رقم 38/4 المعتمد فى الاستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامى والقرار رقم 44/3 المعتمد فى كوت ديفوار يومى 10و11 يوليو 2017 بشان دورية انعقاد القمة الإسلامية.

ويتناول القرار:

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1: تغيير اسم المنظمة من منظمة المؤتمر الإسلامى إلى منظمة التعاون الإسلامى ليكون أكثر تعبيرًا عن مهام المنظمة وأهدافها.

2: كما يتضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من الميثاق التى تنص على تجتمع القمة الإسلامية مرة كل ثلاث سنوات فى إحدى الدول الأعضاء لتصبح "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين فى إحدى الدول الأعضاء، ويهدف هذا التعديل إلى تكثيف دورات القمة الإسلامية نظرًا للتطورات المتسارعة التى يشهدها العالم وخاصة العالم الإسلامى".