شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى: زيارة تميم لأمريكا محاولة للتغطية على فتور العلاقات مع واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المحلل السياسى السعودى خالد الزعتر، أن حديث أمير قطر تميم عن "الشراكة الإقتصادية " مع أمريكا وتعهده بزيادتها لـ185 مليار دولار هى محاولة للتغطية على الفتور الحاصل فى العلاقات بين امريكا وقطر بالاستقبال البارد خلال زيارته لواشنطن، وعن الملفات التى تواجهه من العلاقة مع إيران إلى دعم الإرهاب.

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وأشار فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر" إلى أن قطر تأمل أن تحظى بموافقة ترامب لتلعب دور الوسيط بين إيران وأمريكا لأن هذا يضمن لها الاستمرار فى سياسة الوقوف فى المنتصف و"طوق نجاة" لها للخروج من المأزق الذى تعيشه فى ظل التصعيد الأمريكى تجاه إيران والتعزيزات العسكرية التى وصلت قاعدة العديد والتى تهدد علاقة قطر مع إيران.

وأضاف :"زيارة تميم إلى واشنطن فى ظل التصعيد الأمريكى تجاه إيران محاولة لامتصاص الغضب الأمريكى فى ظل تصاعد دعوات داخل الولايات المتحدة عن علاقة قطر بالنظام الإيرانى، وأيضا ما بعد تهديد الرئيس الأمريكى للدول التى ستخرق العقوبات المفروضة على إيران بتعرضها لعقوبات قاسية."