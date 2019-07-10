شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تعليم البرلمان لـ"عبد العال": قدت المجلس بحكمة وعدل بأدوار الانعقاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، التحية للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قائلا: "كنت خلال رئاستك للمجلس خلال أدوار الانعقاد الأربعة كريم فى تسامحك وسعة صدرك وفى قيادتك للمجلس وكنت قوى فى الدفاع عن المجلس وقدت المجلس بحكمة وعدل وسيذكر التاريخ أنك كنت دعامة أساسية فى الحفاظ على استقرار مصر فى أصعب أوقاتها". جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم خلال مناقشة قانون الجامعات الخاصة والأهلية.

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