في أول تعليق له عما وقع في ليبيا، قبل أيام، عقب قصف قوات حفتر لمركز للمهاجرين في تاجوراء، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن ما حدث “مؤسف ومحزن، وتأثرنا إنسانيا بما حدث، وشكلنا خلية للأزمة، مباشرة بعد وقوع الحادث، اشتغلت للتأكد من مدى وجود مغاربة، لأن الوصول إلى ذلك لم يكن سهلا”.
وأضاف العثماني، في حوار مع “فرانس 24”: “على الأقل عرفنا حجم الحدث، والحصيلة المغربية ثقيلة، والسلطات المغربية معبأة لنقل الجثامين على نفقة الدولة المغربية، ولمتابعة البحث عن المفقودين”.
وأشار المسؤول المغربي إلى أنه “تم إخبار أسر الضحايا المحتملين، وهناك إجراءات لابد أن تتم في الطرف الآخر لنقل الضحايا إلى المغرب”.
وبخصوص الموقف المغربي من تطورات الوضع في ليبيا، قال العثماني، “المغرب رعى اتفاق الصخيرات، وهو لايزال متشبثا باتفاق سياسي، وبأن اتفاق الصخيرات هو الأساس للخروج من الوضعية، التي يعيشها البلد المغاربي”.
وفي موضوع آخر، قال العثماني، إن الأمل الذي كان ،لديه قبل سنوات بخصوص الجزائر، “لايزال حاضرا في قلبي”، مضيفا: “أتمنى للشعب الجزائري مستقبلا زاهرا، لأنه لا يمكن بناء الاتحاد المغاربي إلا بمشاركة الجميع في هذا البناء”.
وقال العثماني، أيضا: “نصر على علاقات الجوار، والتشارك، والتعاون، وعلاقات مغاربية رائدة، ولايزال لدينا أمل قوي في أن الاتحاد المغاربي سيقوم، وسينجح”.
وكان بلاغ للقنصلية المغربية في تونس قد أكد أن المركز، الذي طاله القصف، كان يضم 18 مغربيا، توفي منهم 7، ولايزال ثلاثة في عداد المفقودين، بينما أصيب الآخرون.
كانت هذه تفاصيل خبر العثماني: تأثرنا إنسانيا لسقوط مغاربة في قصف “تاجوراء” وسنرحلهم على نفقة الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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