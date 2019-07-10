تقرير: قراصنة البيانات ينفذون 2 مليون هجمة ويسببون خسائر تفوق 45 مليار دولار

كشفت دراسة أمريكية، نشرت، أمس الثلاثاء، أن قراصنة البيانات نفذوا حوالي مليوني هجوم في العالم، عام 2018، ما أسفر عن خسائر تزيد قيمتها عن 45 مليار دولار.

ووفق هيأة الثقة الإلكترونية، التي جمعت هذه المعلومات من كافة أنحاء العالم، قد تكون الفديات جراء القرصنة قد كلفت 8 مليارات دولار، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وخلال هذه الهجمات، يتم الحصول على البيانات الشخصية للمستخدم عبر برامج معلوماتية تسرق المعلومات قبل المطالبة بفدية لإعادتها.

كما نجمت خسائر كبيرة عن عمليات الاحتيال من خلال خرق البريد الإلكتروني لأفراد، أو مؤسسات لتوجيه رسائل تحتوي على فيروسات، وذلك بمبلغ 1,3 مليار دولار.

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وذكر التقرير، أيضا، وجود 6515 تغرة معلوماتية، كشفت بيانات خمسة مليارات شخص، وهو رقم أقل من 2017.

وبحسب “جيف ويلبور”، المدير التقني لهيأة الثقة الإلكترونية، فإن الأرقام الواردة في التقرير أدنى من الواقع، لأنه لا يتم نشر العديد من الهجمات المعلوماتية.

ونشرت هذه الدراسة، التي تضم بيانات شركات للسلامة المعلوماتية “كسيمنتك”، و”ترند مايكرو”، أو وكالات حكومية كمكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، تزامنا مع نشر وزارة الداخلية الفرنسية تقريرا كشف زيادة عدد عمليات القرصنة المعلوماتية لقاء الحصول على فديات.