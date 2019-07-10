أيوب اليوسي: حزبنا إداري لكنه ليس عقيما -حوار

أيوب اليوسي – الكاتب العام لشبيبة الحركة الشعبية

انتخبت على رأس شبيبة الحركة الشعبية.. ما الدور الذي يمكن أن تضطلع به شبيبة تنتمي إلى حزب يوصف بالإداري، في ظل واقع اجتماعي يغلي بالاحتجاجات الشبابية وأصبحت تتجاوز كل الأحزاب؟

انتخابي على رأس الشبيبة الحركية يعد مسؤولية جسيمة نظرا للإشكالات التي تعرفها الساحة السياسية، وعزوف الشباب عن ممارسة العمل السياسي، كما قلت نحن حزب إداري ولكن دورنا المهم هو المساهمة في إنهاء التوتر الحاصل في علاقة الشباب بالسياسة. لقد دفعني إلى الترشح مجموعة من الشباب الحركي من مختلف الأقاليم، وذلك بعد نقاش طويل ومشترك متعلق أساسا بروح المجموعة ولم شمل الحزب والشبيبة، وهذه أهدافنا الأولى التي نصبو إلى تحقيقها إلى جانب التطرق إلى قضايا ومشاكل الشباب المغربي، والمساهمة في إنهاء التوتر الحاصل في علاقة الشباب المغربي بالسياسة في بلادنا، وتبقى الفكرة الجوهرية أنه على الشبيبة الحركية أن تبقى واجهة نضالية للدفاع عن الديموقراطية.

أما على مستوى النضال في الواجهة الخارجية، فسندافع عن القضايا الوطنية الكبرى، وأيضا الدفاع عن النموذج المغربي، وقضية الوحدة الترابية.. لأنه فعلا منظمة الشبيبة الحركية وفي ظل التحولات التكنولوجية التي يعرفها الحقل الشبابي المغربي، نحن مطالبون بالرفع من وتيرة عملنا فيما يتعلق بالتواصل. المشكل الذي أراه جوهريا اليوم لدينا في الشبيبة الحركية هو توسيع القاعدة الاجتماعية داخل المنظمة، والامتداد الجماهيري، وبالتالي مجموعة من الأمور عبر عنها المؤتمر الوطني الثالث للشبيبة الحركية والنقاشات التي تخللته ستكون من أولويات عمل الشبيبة الحركية بعد المؤتمر.

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جاء انتخابك على رأس الشبيبة عقب التجديد لامحند العنصر الذي بقي على رأس الحزب مدة 33 سنة، حتى بعد دعوة الملك لتجديد وتشبيب النخب الحزبية. هل الحزب عقيم؟

لا، حزبنا ليس بالعقيم، بدليل أنه في الحكومة الحالية كاتب دولة التكوين المهني محمد الغراس، وهو ابن تنظيم الشبيبة ويمثلنا أحسن تمثيل، وأيضا هناك وزراء سابقون من أبناء الشبيبة الحركية على رأسهم محمد أوزين وقد كانوا دائما على قدر المسؤولية.

كيف ستتعامل وأنت على رأس شبيبة حزبية مع الاعتقالات التي تطال عددا من الشباب من أمثال معتقلي حراك الريف؟

نملك هياكل جيدة للحزب في الريف، وهي مواظبة على عقد اجتماعات دورية للتواصل مع أبناء تلك المنطقة، وآخرها اللقاء الجهوي الذي عقد بالحسيمة، والذي تم التطرق فيه إلى مجموعة من النقاشات التي خرجت بتوصيات تفاعلت معها حكومة العثماني.